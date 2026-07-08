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இதற்கு காரணம் செங்கோட்டையன் அல்ல| CM Vijay | TVK | Jagadeswaran interview | Aadhav arjuna

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் தவெகவில் இணைவதற்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் காரணமா என்பது பற்றி அரசியல் விமர்சகர் ஜெகதீஸ்வரன் விளக்கும் விடியோ...

Updated On :8 ஜூலை 2026, 2:49 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

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