நடிகர் பிருத்விராஜின் நோபடி வெளியீட்டு டீசர்!

நடிகர் பிருத்விராஜ் நடித்த ஐ நோபடி படத்தின் வெளியீட்டு டீசர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் பிருத்விராஜ் நடிப்பில் இறுதியாக வெளியாக விலாயத் புத்தா திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது. தற்போது, ராஜமௌலி இயக்கத்தில் வாரணாசி படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
இதற்கிடையே, நிஷம் பஷீர் இயக்கத்தில் பிருத்விராஜ் ஐயம் நோபடி (i'm nobody) என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்தார். இதில், நாயகியாக பார்வதி திருவோத்து நடிக்க, வங்கியை மையமிட்ட கதையாக இது உருவாகியுள்ளது.
இந்த நிலையில், ஜூலை 9 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள இப்படத்தின் ரிலீஸ் டீசரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். இதன் காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
The release teaser for the film I Nobody starring actor Prithviraj, has been released.
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