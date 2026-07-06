அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

Summary
அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் - வாமிகா கபி நடித்துள்ள 'டிசி' திரைப்படத்தின் ஹாங்க்ஓவா பாடலின் மியூசிக் விடியோ வெளியானது.
வன்முறை மற்றும் அதிரடி ஆக்ஷன் எண்டர்டெய்னராக உருவாகியுள்ள 'டிசி' திரைப்படம் வரும் ஜூலை 31 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள நிலையில், படத்தின் இரண்டாவது ஒற்றைப் பாடலை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளார்.
அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் - வாமிகா கபி நடித்துள்ள 'டிசி' படத்தின் ஹாங்க்ஓவா பாடலின் மியூசிக் விடியோ வெளியானது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.