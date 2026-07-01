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லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாகும் டிசி படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி!

டிசி திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது...

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டிசி படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி... - Instagram

Updated On :1 ஜூலை 2026, 7:00 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனகான நடித்துள்ள “டிசி” திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் புதிய திரைப்படம் “டிசி”.

சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷ் கனகராஜும், சந்திராவாக நடிகை வாமிகா கபியும் நடித்துள்ளனர்.

இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைத்துள்ள “டிசி” படத்தின் டிரைலர் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு வெளியானதுடன், அதில் இடம்பெற்ற ”ராகா ஆஃப் ரிவெஞ்” எனும் பின்னணி இசை சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே உருவாகியுள்ள “டிசி” திரைப்படம் வரும் ஜூலை 31 ஆம் தேதி வெளியாகும் என இன்று (ஜூலை 1) படக்குழுவினர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.

முன்னதாக, பிரான்ஸ் நாட்டில் நடைபெறும் கான்ஸ் திரைப்பட விழாவில் டிசி படத்தின் டிரைலர் திரையிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The release date of the film "DC," starring director Lokesh Kanagaraj as the lead, has been announced.

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