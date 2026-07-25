வெளியானது லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்துள்ள டிசி படத்தின் 15 பாடல்கள்..! அனிருத் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி!

லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்துள்ள டிசி படத்தின் 15 பாடல்கள் அடங்கிய இசை ஆல்பம் வெளியாகியுள்ளது. இந்த இசை ஆல்பத்தை இசையமைப்பாளர் அனிருத் உருவாக்கியுள்ளார்.
இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில், முன்னணி இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக ’டிசி’ என்ற படத்தில் நாயகனாக அறிமுகமாகுகிறார்.
சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகும் இந்தப் படத்தில் இசை வெளியீட்டு விழா நேற்று (ஜூலை 24) நடைபெற்றது.
இந்தப் படத்தில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷ் கனகராஜும், சந்திராவாக நடிகை வாமிகா கேபியும் நடித்துள்ளனர். முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகை சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தியும் நடித்துள்ளார்.
ராகா ஆஃப் ரிவெஞ்ச் மற்றும் டிரைலரில் வரும் இசைத்துணுக்குகளால் இந்தப் படத்தின் பாடல்களுக்கு ரசிகர்களிடமிருந்து மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த ஆல்பத்தில் விஷால் மிஷ்ரா, அஸ்வின் குமார், ஷிவபிரியா ஆகியோர் பாடியுள்ளார்கள். இந்தப் படம் ஆக.7ஆம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது.
#DC Album is all yours â¤ï¸â¤ï¸â¤ï¸#XV— Anirudh Ravichander (@anirudhofficial) July 24, 2026
ðµ https://t.co/DEnjsWlrEE #DC releasing worldwide August 7th
Love you all ð¤ð¤ð¤@Dir_Lokesh @ArunMatheswaran @sunpictures #WamiqaGabbi @isanjkayy @mukesh_DOP @editor_prasanna @skannanartdir @PC_stunts @kabilanchelliah @kuchirayar73â¦ pic.twitter.com/5wYUEKKrq5
Summary
Makers of Lokesh Kanagaraj - Arun Matheswaran's DC release full 15 track album
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