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15 பாடல்களுடன் வெளியாகும் டிசி படத்தின் ஆல்பம்!

லோகேஷ் கனகராஜ் நடிக்கும் டிசி படத்தில் 15 பாடல்கள் அமைந்துள்ளதாகப் படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

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லோகேஷ் கனகராஜ், வாமிகா கேபி

Updated On :21 ஜூலை 2026, 6:41 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லோகேஷ் கனகராஜ் நடிக்கும் டிசி படத்தில் 15 பாடல்கள் அமைந்துள்ளதாகப் படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில், முன்னணி இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் புதிய திரைப்படம் ’டிசி’.

சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷ் கனகராஜும், சந்திராவாக நடிகை வாமிகா கேபியும் நடித்துள்ளனர். முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகை சஞ்சனா நடித்துள்ளார்.

இப்படத்தின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

அனிருத் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தில் இரு பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வைரலானது. இதனைத் தொடர்ந்து, டிசி படத்தின் பாடல்கள் ஜூலை 24 அன்று வெளியாகவுள்ளதாகப் படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. பாடல் ஆல்பத்தில் மொத்தம் 15 பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. பாடல்களின் பட்டியலை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.

டிசி திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 7 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றது.

Summary

DC movie album to be released with 15 songs!

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