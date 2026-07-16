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லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்த டிசி திரைப்படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ்!

டிசி திரைப்படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது...

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லோகேஷ் கனகராஜ், வாமிகா கபி

Updated On :16 ஜூலை 2026, 12:12 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லோகேஷ் கனகராஜ் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் திரைப்படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் திரைப்படத்திற்கு டிசி எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இதில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷும் சந்திராவாக நடிகை வாமிகா கபியும் நடித்துள்ளனர்.

சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். முன்னதாக, அனிருத்தின் ரிவெஞ்ச் ராகம் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றதைத் தொடர்ந்து ஹேங்க் ஓவா பாடலும் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தது.

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இந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதி வெளியாகும் டிசி திரைப்படத்திற்குத் தணிக்கை வாரியம் ஏ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முழு வன்முறைப்படமாக உருவாகியுள்ளதால் இச்சான்று கிடைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

The film marking Lokesh Kanagaraj's debut as a lead actor has been awarded an A certificate.

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