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சினிமா

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

இயக்குநர் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் இயக்கிய ஒடிசி திரைப்படத்தின் மேக்கிங் விடியோ வெளியானது.

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odyssey

Updated On :14 ஜூலை 2026, 10:35 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் இயக்கிய ஒடிசி திரைப்படத்தின் மேக்கிங் விடியோ ஓடிடியில் வெளியானது.

முழுவதுமாக ஐமேக்ஸ் கேமராவில் எடுக்கப்பட்ட இந்தபடத்தின் சிறப்பு திரையிடலை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், படத்தின் மேக்கிங் விடியோ வெளியானது.

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