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சினிமா

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

இதயம் முரளி திரைப்படத்தின் ஸ்னீக் பீக் விடியோவை படக்குழுவினர் இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.

ஸ்னீக் பீக் விடியோ.

Updated On :14 ஜூலை 2026, 10:11 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

Summary

இதயம் முரளி திரைப்படத்தின் ஸ்னீக் பீக் விடியோவை படக்குழுவினர் இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.

ஆகாஷ் பாஸ்கரன் இயக்கியத்தில் அதர்வா நாயகனாக நடித்த இதயம் முரளி திரைப்படம் கடந்த ஜூலை 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இந்த நிலையில், படத்தின் இடம்பெற்ற காமெடி காட்சியின் ஸ்னீக் பீக் விடியோவை படக்குழுவினர் இன்று வெளியிட்டனர்.

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