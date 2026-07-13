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அதர்வாவின் இதயம் முரளி திரைப்பட வசூல் எவ்வளவு?

இதயம் முரளி திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து...

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நடிகர் அதர்வா

Updated On :13 ஜூலை 2026, 1:42 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் அதர்வாவின் இதயம் முரளி திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் இயக்கி, தயாரித்த திரைப்படமான இதயம் முரளி திரைப்படம் ஜூலை 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

இதில் நாயகனாக நடிகர் அதர்வாவும் நாயகிகளாக ப்ரீத்தி முகுந்தன், கயாது லோஹர் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். காதல், நகைச்சுவை, எமோஷனல் காட்சிகளால் இப்படத்தின் கதை உருவாகியிருந்தாலும் கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது.

இருந்தும், இப்படத்திற்கு டிக்கெட் விற்பனைகள் கணிசமாக அளவில் விற்பனையாகி வருகிறது. இதனால், இப்படம் இதுவரை ரூ. 9 கோடி வரை வசூலித்திருக்கலாம் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. அதர்வாவின் படங்களிலேயே பெரியளவில் டிக்கெட்கள் விற்பனையான படமாக இதயம் முரளி மாறியுள்ளது.

Information regarding the box office collection of actor Atharvaa's film Idhayam Murali has been released.

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