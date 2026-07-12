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”ஓடவும் இல்லை, பதுங்கவும் இல்லை!”: சென்னை திரும்பிய முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு பேட்டி

Updated On :12 ஜூலை 2026, 4:01 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

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