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சினிமா

வெளியானது இதயம் முரளி டிரைலர்!

நடிகர் அதர்வா நடிப்பில் உருவான இதயம் முரளி திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.

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இதயம் முரளி

Updated On :4 ஜூலை 2026, 9:40 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் அதர்வா நடிப்பில் உருவான இதயம் முரளி திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.

இதில் ஃபகத் ஃபாசில், பிரீத்தி முகுந்தன், கயாது லோஹர், ரக்‌ஷன், டிராவிட் செல்வம், நிஹாரிகா, ஏஞ்சலீன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். படத்தை, டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

காதலைச் சொல்ல முடியாமல் தவிக்கும் காதலனின் கதையாக உருவான இப்படத்தின் டிரைலர் மீதான ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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