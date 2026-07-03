இதயம் முரளி திரைப்படத்தை வெளியிடும் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ்!

நடிகர் அதர்வா நடித்துள்ள இதயம் முரளி திரைப்படத்தின் தமிழ்நாட்டு விநியோகஸ்தை பிரபல தயாரிப்பு நிறுவனமான ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது.
டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் சார்பாக தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் இந்தப் படத்தைத் தயாரித்து இயக்குநராக அறிமுகமாகியுள்ளார்.
இந்தப் படத்தில் நடிகர் அதர்வா நாயகனாக நடித்துள்ளார். இவருடன் ஃபகத் ஃபாசில், பிரீத்தி முகுந்தன், கயாது லோஹர், ரக்ஷன், டிராவிட் செல்வம், நிஹாரிகா, ஏஞ்சலீன் உள்ளிட்டோர் இணைந்து நடித்துள்ளார்கள்.
இசையமைப்பாளர் தமன் இசையமைத்த இப்படத்தின் நான்கு பாடல்கள் ஏற்கெனவே வெளியாகியிருந்த நிலையில், ’கட்டழகி’ என்கிற பாடல் சமீபத்தில் (ஜூலை 1) வெளியானது.
இந்தப் படத்தை இன்பன் உதயநிதியின் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் வெளியிடுகிறதென அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூலை 10ஆம் தேதி இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகவிருக்கிறது.
இந்த நிறுவனம் விஷ்ணு விஷாலின் கட்டா குஸ்தி 2 திரைப்படத்தை இன்று (ஜூலை 2) வெளியிட்டுள்ளது.
Summary
TN release of Idhayam Murali is Red Giant Movies
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