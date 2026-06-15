வாம்மா... தனுஷ் பாடிய இதயம் முரளி பாடல்!

நடிகர் தனுஷ் இதயம் முரளி திரைப்படத்தில் பாடல் ஒன்றை பாடியுள்ளார்.
தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் இயக்கிய இதயம் முரளி திரைப்படத்தில் நடிகர் அதர்வா நாயகனாக நடித்துள்ளார். நடிகர்கள் ஃபகத் ஃபாசில், பிரீத்தி முகுந்தன், கயாது லோஹர், ரக்ஷன், டிராவிட் செல்வம், நிஹாரிகா, ஏஞ்சலீன் உள்ளிட்டோர் இணைந்துள்ள இந்தப் படத்தை, டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
முன்னதாக, இசையமைப்பாளர் தமன் இசையமைப்பில் இதயம் முரளி திரைப்படத்தின் 3 பாடல்கள் வெளியாகி கவனம் பெற்றன. இந்த நிலையில், நடிகர் தனுஷ், ‘வாம்மா... வாம்மா’ என்கிற பாடலைப் பாடியுள்ளார். இப்பாடல் நாளை (ஜூன் 16) மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Actor Dhanush has sung a song in the movie Idhayam Murali
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