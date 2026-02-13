செய்திகள்

வெளியானது இதயம் முரளி படத்தின் புதிய பாடல்!

இதயம் முரளி படத்தின் ‘வான் வான்’ பாடல் வெளியானது தொடர்பாக...
Updated on
1 min read

இதயம் முரளி படத்தின் புதிய பாடலான வான் வான் பாடல் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் இயக்கும் இதயம் முரளி என்ற புதிய திரைப்படத்தில் நடிகர் அதர்வா நாயகனாக நடிக்கின்றார்.

நடிகர்கள் ஃபகத் ஃபாசில், பிரீத்தி முகுந்தன், கயாது லோஹர், ரக்‌ஷன், டிராவிட் செல்வம், நிஹாரிகா, ஏஞ்சலீன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்தப் படத்தை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

வரும் ஏப்ரல் மாதம் வெளியாகவுள்ள இந்தப் படத்தில், இசையமைப்பாளர் தமன் இசையமைத்ததுடன் முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக இதயம் முரளி திரைப்படத்தின் 2 பாடல்கள் வெளியாகி, ரசிகர்களைக் கவர்ந்தன.

இந்த நிலையில் இதயம் முரளி படத்தின் ‘வான் வான்’ பாடல் இணையத்தில் வெளியாகி, ரசிகர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. இந்தப் பாடலை பாடகர் மோஹித் சௌஹான் பாடியுள்ளார்.

Summary

The new song "Van Van" from the movie "Idyam Murali" has been released online.

2014 - 22 ஆண்டுகளுக்கான திரைப்பட, சின்ன திரை விருதுகள்: துணை முதல்வர் வழங்கினார்!

அதர்வா
புதிய பாடல்
New song
adharva

