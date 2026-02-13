வெளியானது இதயம் முரளி படத்தின் புதிய பாடல்!

இதயம் முரளி படத்தின் புதிய பாடலான வான் வான் பாடல் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
தயாரிப்பாளர் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் இயக்கும் இதயம் முரளி என்ற புதிய திரைப்படத்தில் நடிகர் அதர்வா நாயகனாக நடிக்கின்றார்.
நடிகர்கள் ஃபகத் ஃபாசில், பிரீத்தி முகுந்தன், கயாது லோஹர், ரக்ஷன், டிராவிட் செல்வம், நிஹாரிகா, ஏஞ்சலீன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்தப் படத்தை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
வரும் ஏப்ரல் மாதம் வெளியாகவுள்ள இந்தப் படத்தில், இசையமைப்பாளர் தமன் இசையமைத்ததுடன் முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக இதயம் முரளி திரைப்படத்தின் 2 பாடல்கள் வெளியாகி, ரசிகர்களைக் கவர்ந்தன.
இந்த நிலையில் இதயம் முரளி படத்தின் ‘வான் வான்’ பாடல் இணையத்தில் வெளியாகி, ரசிகர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. இந்தப் பாடலை பாடகர் மோஹித் சௌஹான் பாடியுள்ளார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.