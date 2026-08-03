FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER
Dinamani
சிஜேபி போராட்டம் தொடர்பான வழக்குகளைத் திரும்பப்பெற மாநிலங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் உண்டு - உச்ச நீதிமன்றம்பிகார் இடைத்தேர்தலில் பிரசாந்த் கிஷோர் வெற்றி! பாஜகவின் கோட்டையைக் கைப்பற்றினார்!பிரிஜ் பூஷணைப் பாதுகாக்கும் அரசு இயந்திரம்! விரைவில் மேல்முறையீடு! வினேஷ் போகத் செங்கல்பட்டு உள்பட 8 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை!துரித வேகத்தில் சென்னை அண்ணா சாலை உயர்நிலை சாலை பணிகள்! நவம்பரில் திறக்கப்படுமா?பயன்படுத்தாத வங்கிக் கணக்கில் பணம் இருக்கிறதா? என்ன செய்யலாம்?ஆடிப் பெருக்கு! தாமிரபரணி நதிக்கு சீர்வரிசைகளுடன் சிறப்பு பூஜை!!மோடி அரசு, பணக்காரர்களுக்கான ஆட்சி! ரமணா பட பாணியில் புள்ளி விவரங்களுடன் மாணிக்கம் தாகூர் பேச்சு!திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு: இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியாது! உச்ச நீதிமன்றம்காவிரி தீர்ப்பைக் கூட காப்பாற்ற முடியாத அரசுதான் தவெக: இபிஎஸ்மல்யுத்த வீராங்கனைகள் பாலியல் வழக்கு! பிரிஜ் பூஷண் விடுதலை!திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயனுக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்!தீரன் சின்னமலையின் புகழ் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கட்டும்! முதல்வர் விஜய்
/
இந்தியா

எங்களை துரத்துவதை நிறுத்துங்கள்! மோடியை விமர்சித்த சிறுமியின் தாய் ஆதங்கம்

எங்களை துரத்துவதை நிறுத்துங்கள் என்று மோடியை விமர்சித்த சிறுமியின் தாய் ஆத்திரம்

News image
Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 4:29 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சி போராட்டத்தின்போது பிரதமர் மோடி குறித்து மோசமாக பேசிய 15 வயது சிறுமியின் தாய், தொடர்ச்சியாக எங்களுக்கு வந்த துன்புறுத்தல் காரணமாக நாங்கள் வீட்டிலிருந்து வெளியேறியிருக்கிறோம் என்று கூறியிருக்கிறார்.

இரண்டு நாள்களுக்கு முன்பு, கணவரை இழந்த பெண், தன்னுடைய வாடகை வீட்டை காலி செய்துகொண்டு 15 வயது மகளுடன் வெளியேறியிருக்கிறார்.

பத்தாம் வகுப்புப் படிக்கும் தங்கள் மகள், போராட்டத்தில் பங்கேற்ற பிறகு, காவல்துறையும், முன்பின் தெரியாதவர்களும் வீட்டுக்கு வந்து தொடர்ந்து துன்புறுத்தி வந்தனர்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்து மோசமான கருத்துகளைக் கூறியதற்கு என் மகள் மன்னிப்பும் கேட்டுவிட்டார். ஆனாலும் எங்களுக்கு எதிரான துன்புறுத்தல் குறையவில்.

நான் என் மகளை தனியாக வளர்த்து வருகிறேன், 2019 சாலை விபத்து ஒன்றில் கணவர் இறந்துவிட்டார். அது முதல், நான், மகள், மகன் கணவரின் பெற்றோர் வீட்டில்தான் வாழ்ந்து வந்தோம். ஆனால், இப்போது காவல்துறையும் அடையாளம் தெரியாதவர்களும் வந்து துன்புறுத்தும்போது எப்படி அங்கே தொடர்ந்து வாழ முடியும். தயவு கூர்ந்து, எங்களை துரத்துவதை காவல்துறையும் மக்களும் விட்டுவிட வேண்டும் என்று கெஞ்சியிருக்கிறார்.

தில்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடந்த கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சிப் போராட்டத்தின் போது பிரதமர் மோடி குறித்து மோசமான கருத்துகளை வெளியிட்டு அது விடியோவாக வெளியாகியிருந்தது.

பிறகு, தன்னுடைய செயலுக்கு வருந்துவதாக அந்தப் பெண் பேசிய விடியோ வெளியிட்டிருந்தார். அப்போதே, அவரை காவல்துறை மற்றும் சிலர் மிரட்டி துன்புறுத்தியதாக சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல்கள் பரவின.

இதனை உறுதி செய்யும் வகையில்தான் தற்போது தங்களது வீட்டை விட்டே அவர்கள் வெளியேறியிருப்பது குறித்து தாய் தெரிவித்திருக்கிறார்.

Summary

Stop hounding us mother of 15 year girl

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அனுபவம் இல்லையா? அக்கறையில்லையா?: முதல்வரை விமர்சித்த ஆர்.பி. உதயகுமார் | ADMK | TVK

அனுபவம் இல்லையா? அக்கறையில்லையா?: முதல்வரை விமர்சித்த ஆர்.பி. உதயகுமார் | ADMK | TVK

மக்கள் பணி செய்து எங்களை நிரூபித்து வருகிறோம்: அமைச்சா் வி.சம்பத்குமாா்

மக்கள் பணி செய்து எங்களை நிரூபித்து வருகிறோம்: அமைச்சா் வி.சம்பத்குமாா்

ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு!

ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு!

அபுதாபியில் நீட் மையம்! குழந்தைகள் எதிர்காலத்தை வைத்து சூதாடுவதை நிறுத்துங்கள்: ராகுல் காந்தி

அபுதாபியில் நீட் மையம்! குழந்தைகள் எதிர்காலத்தை வைத்து சூதாடுவதை நிறுத்துங்கள்: ராகுல் காந்தி

விடியோக்கள்

விஜய் அமைச்சரவையில் விரைவில் மாற்றம் ? | CM Vijay | TVK Ministers | Jagadeswaran | TVK Government

விஜய் அமைச்சரவையில் விரைவில் மாற்றம் ? | CM Vijay | TVK Ministers | Jagadeswaran | TVK Government

ஜெயலலிதா போல் உண்ணாவிரதம் இருப்பாரா விஜய்? | TVK | CM Vijay | DkShivakumar | Jagadeswaran interview

ஜெயலலிதா போல் உண்ணாவிரதம் இருப்பாரா விஜய்? | TVK | CM Vijay | DkShivakumar | Jagadeswaran interview