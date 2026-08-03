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இந்தியா

பிகார் இடைத்தேர்தலில் பிரசாந்த் கிஷோர் வெற்றி! பாஜகவின் கோட்டையைக் கைப்பற்றினார்!

பிகார் இடைத்தேர்தலில் பங்கிப்பூர் தொகுதியில் பிரசாந்த் கிஷோர் வெற்றி பெற்றுள்ளது பற்றி...

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பிகார் தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஜன் சுராஜ் கட்சித் தலைவர் பிரசாந்த் கிஷோர். - பிடிஐ

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 4:04 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிகார் சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தலில் பங்கிப்பூர் தொகுதியில் ஜன் சுராஜ் கட்சியின் தலைவர் பிரஷாந்த் கிஷோர் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

குஜராத்தின் மஞ்சள்பூர், மத்திய பிரதேசத்தின் ததியா, பிகாரின் பங்கிப்பூர் ஆகிய தொகுதிகளுக்கு கடந்த ஜூலை 30 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில் இன்று (ஆக. 3) காலை வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

இதில் பிகார் சட்டப்பேரவை இடைத்தேர்தலில் பங்கிப்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட ஜன் சுராஜ் கட்சியின் தலைவரும் அரசியல் வியூக நிபுணருமான பிரஷாந்த் கிஷோர், ஆரம்பம் முதலே முன்னிலை வகித்து வந்தார்.

இந்நிலையில் எண்ண வேண்டிய வாக்குகளைவிட அவரது வாக்கு வித்தியாசம் அதிகமிருப்பதால் அவர் வெற்றி பெறுகிறார்.

தற்போது இந்திய தேர்தல் ஆணைய இணையதளத்தின்படி மொத்தமுள்ள 31 சுற்றுகளில் 24 -வது சுற்று முடிவில் பாஜக வேட்பாளர் நீரஜ் குமாரைவிட 13,868 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பிரசாந்த் கிஷோர் தொடர்ந்து முன்னிலை வகிக்கிறார்.

பிகாரில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்த இடைத்தேர்தலில் பிரசாந்த் கிஷோர் வெற்றி பெற்றுள்ளது முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது?

பங்கிப்பூர் தொகுதி பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நவீனின் தொகுதியாகும். நிதின் நவீன் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக ஆவதற்கு தனது பங்கிப்பூர் தொகுதி எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். அதன் விளைவாக நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் முதல்முறையாக போட்டியிட்ட பிரசாந்த் கிஷோர் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இதன் மூலமாக பிகாரில் பிரசாந்த் கிஷோர் தனது முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

பங்கிப்பூர் தொகுதி சுமார் 31 ஆண்டுகளாக பாஜக வெற்றி பெற்ற தொகுதியாக இருந்தது. நிதின் நவீனுக்கு முன்னதாக அவரது தந்தை நவீன் கிஷோர் பிரசாத் சின்ஹாவின் தொகுதியாக இருந்துள்ளது.

பாஜகவின் கோட்டையை தற்போது பிரசாந்த் கிஷோர் கைப்பற்றியுள்ளதால் இது அவருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இது வரும் தேர்தல்களில் பிகார் அரசியல் சூழ்நிலையை மாற்றக் கூடும் என்று கருதப்படுகிறது.

அதேபோல கடந்த பேரவைத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வெற்றி பெற்று பிகார் முதல்வராக நிதீஷ் குமார் இருந்தார். மாநிலங்களவை உறுப்பினராக அவர் முதல்வர் பதவியில் இருந்து விலகியதன் எதிரொலியாகவும் இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவு பார்க்கப்படுகிறது.

பங்கிப்பூர் தொகுதியில் மிகவும் குறைவாக 34% வாக்கு சதவீதமே பதிவானது குறிப்பிடத்தக்கது.

குஜராத்தின் மஞ்சள்பூர் தொகுதி இடைதேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்றுள்ளது. மத்திய பிரதேசத்தின் ததியா தொகுதியில் காங்கிரஸ் முன்னிலை வகித்து வருகிறது.

Summary

Prashant Kishor wins in the Bihar by-election, He captures Nitin Navin constituency

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