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விஜய் அமைச்சரவையில் விரைவில் மாற்றம் ? | CM Vijay | TVK Ministers | Jagadeswaran | TVK Government

தவெக அமைச்சரவையில் விரைவில் மாற்றம் நிகழ உள்ளதாக வரும் செய்திகள் குறித்து அரசியல் விமர்சகர் ஜெகதீஸ்வரன் தரும் தகவல்கள்...

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 3:41 pm IST

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