அபுதாபியில் நீட் மையம்! குழந்தைகள் எதிர்காலத்தை வைத்து சூதாடுவதை நிறுத்துங்கள்: ராகுல் காந்தி

ஒரு முழுத் தலைமுறையின் பணம், நேரம் மற்றும் மன அமைதி ஆகியவற்றைப் பறிக்கும் செயல் என்று ராகுல் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
மே மாதம் நடைபெற்ற நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு புகார் காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டு, ஞாயிற்றுக்கிழமை 21ஆம் தேதி மறுதேர்வு நடைபெறவிருக்கும் நிலையில், நாக்பூர் மாணவருக்கு அபுதாபியில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூரைச் சேர்ந்த அப்துல்லா மொஹம்மது தலிப் என்ற மாணவர், நீட் மறுதேர்வுக்கு தயாராகி வந்த நிலையில், அவர் தன்னுடைய நீட் மறுதேர்வு நுழைவுச் சீட்டை இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துள்ளார். அதில் அபுதாபி என்று தேர்வு மையம் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார்.
இது குறித்து கண்டனம் தெரிவித்திருக்கும் ராகுல் காந்தி, நாக்பூரைச் சேர்ந்த ஒரு மாணவர், நீட் (NEET) மறுதேர்வுக்காக ஒரு மாதமாகத் தயாராகி வந்தார்.
தேர்வுக்கு முந்தைய நாள் தான் அவர் தனது நுழைவுச் சீட்டைப் (admit card) பதிவிறக்கம் செய்தார். அப்போதுதான் அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தேர்வு மையம் அபுதாபியில் இருப்பது தெரியவந்தது.
அவரிடம் கடவுச்சீட்டு (passport) இல்லை, அவரை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பக் குடும்பத்திடம் பணவசதி இல்லை, அதோடு பயண ஏற்பாடுகளைச் செய்யப் போதுமான நேரமும் இல்லை. அவர் இரவு முழுவதும் அழுதுகொண்டே இருந்தார்; இப்போது தேர்வை எழுதவே மறுக்கிறார்—இது எத்தகைய மன உளைச்சல் என்பதை உங்களால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறதா?
இது எப்படி நிகழ்ந்தது? தேர்வு மையத்தை அடைய முடியவில்லை என்ற குறைபாடு எந்த மாணவருக்கும் ஏற்பட்டிருக்கக் கூடாது. உண்மையில், நாட்டின் மாணவர்களையும் அவர்களின் பெற்றோர்களையும் NTA (தேசியத் தேர்வு முகமை) சோதித்துப் பார்ப்பது போலத்தான் இது உள்ளது.
ஒரு மாணவருக்கு அவர் வசிக்கும் நகரத்திலேயே தேர்வு மையத்தை ஒதுக்க முடியாத, ஆனால் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு அமைப்புக்குத் தேர்வுகளை நடத்துவதற்கான தகுதியே இல்லை.
கோட்டாவிலும் நான் இதையேதான் சொன்னேன்—இது இனி ஒரு கல்வி அமைப்பு அல்ல. இது ஒரு முழுத் தலைமுறையின் பணம், நேரம் மற்றும் மன அமைதி ஆகியவற்றைப் பறிக்கும் ஒரு செயல் மட்டுமே.
எங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை வைத்துச் சூதாடுவதை நிறுத்துங்கள். உணர்வுப்பூர்வமான, பொறுப்பான மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் தன்மை கொண்ட ஒரு கல்வி அமைப்பும் தேர்வு ஆணையமுமே அவர்களுக்குத் தேவை—அதை அவர்கள் பெறுவதை நாங்கள் உறுதி செய்வோம் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
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