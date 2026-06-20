Dinamani
குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பிறந்தநாள்: முதல்வர் விஜய் வாழ்த்துதிருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் இருக்கையில் அமர்ந்து ரீல்ஸ்! வைரலாகும் விடியோஇன்று ஜூன்20 தங்கம் வாங்கலாமா? நேற்று குறைந்த விலை இன்று என்னவானது? அபுதாபியில் நீட் மையம்! குழந்தைகள் எதிர்காலத்தை வைத்து சூதாடுவதை நிறுத்துங்கள்: ராகுல் காந்திநீட் மறுதேர்வே துயரம், அதில் இதுவுமா? நாக்பூர் மாணவருக்கு அபுதாபியில் தேர்வு மையம்குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பிறந்தநாள்: பிரதமர் மோடி வாழ்த்து
/
இந்தியா

அபுதாபியில் நீட் மையம்! குழந்தைகள் எதிர்காலத்தை வைத்து சூதாடுவதை நிறுத்துங்கள்: ராகுல் காந்தி

எங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை வைத்துச் சூதாடுவதை நிறுத்துங்கள் என்று தேசிய தேர்வு முகமைக்கு ராகுல் கண்டனம்

News image

ராகுல் காந்தி - கோப்புப் படம்

Updated On :20 ஜூன் 2026, 11:57 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஒரு முழுத் தலைமுறையின் பணம், நேரம் மற்றும் மன அமைதி ஆகியவற்றைப் பறிக்கும் செயல் என்று ராகுல் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மே மாதம் நடைபெற்ற நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு புகார் காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டு, ஞாயிற்றுக்கிழமை 21ஆம் தேதி மறுதேர்வு நடைபெறவிருக்கும் நிலையில், நாக்பூர் மாணவருக்கு அபுதாபியில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூரைச் சேர்ந்த அப்துல்லா மொஹம்மது தலிப் என்ற மாணவர், நீட் மறுதேர்வுக்கு தயாராகி வந்த நிலையில், அவர் தன்னுடைய நீட் மறுதேர்வு நுழைவுச் சீட்டை இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்துள்ளார். அதில் அபுதாபி என்று தேர்வு மையம் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார்.

இது குறித்து கண்டனம் தெரிவித்திருக்கும் ராகுல் காந்தி, நாக்பூரைச் சேர்ந்த ஒரு மாணவர், நீட் (NEET) மறுதேர்வுக்காக ஒரு மாதமாகத் தயாராகி வந்தார்.

தேர்வுக்கு முந்தைய நாள் தான் அவர் தனது நுழைவுச் சீட்டைப் (admit card) பதிவிறக்கம் செய்தார். அப்போதுதான் அவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தேர்வு மையம் அபுதாபியில் இருப்பது தெரியவந்தது.

அவரிடம் கடவுச்சீட்டு (passport) இல்லை, அவரை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பக் குடும்பத்திடம் பணவசதி இல்லை, அதோடு பயண ஏற்பாடுகளைச் செய்யப் போதுமான நேரமும் இல்லை. அவர் இரவு முழுவதும் அழுதுகொண்டே இருந்தார்; இப்போது தேர்வை எழுதவே மறுக்கிறார்—இது எத்தகைய மன உளைச்சல் என்பதை உங்களால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறதா?

இது எப்படி நிகழ்ந்தது? தேர்வு மையத்தை அடைய முடியவில்லை என்ற குறைபாடு எந்த மாணவருக்கும் ஏற்பட்டிருக்கக் கூடாது. உண்மையில், நாட்டின் மாணவர்களையும் அவர்களின் பெற்றோர்களையும் NTA (தேசியத் தேர்வு முகமை) சோதித்துப் பார்ப்பது போலத்தான் இது உள்ளது.

ஒரு மாணவருக்கு அவர் வசிக்கும் நகரத்திலேயே தேர்வு மையத்தை ஒதுக்க முடியாத, ஆனால் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு அமைப்புக்குத் தேர்வுகளை நடத்துவதற்கான தகுதியே இல்லை.

கோட்டாவிலும் நான் இதையேதான் சொன்னேன்—இது இனி ஒரு கல்வி அமைப்பு அல்ல. இது ஒரு முழுத் தலைமுறையின் பணம், நேரம் மற்றும் மன அமைதி ஆகியவற்றைப் பறிக்கும் ஒரு செயல் மட்டுமே.

எங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை வைத்துச் சூதாடுவதை நிறுத்துங்கள். உணர்வுப்பூர்வமான, பொறுப்பான மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் தன்மை கொண்ட ஒரு கல்வி அமைப்பும் தேர்வு ஆணையமுமே அவர்களுக்குத் தேவை—அதை அவர்கள் பெறுவதை நாங்கள் உறுதி செய்வோம் என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அபுதாபியில் நீட் மறுதேர்வா? குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தில் விளையாட வேண்டாம்: ராகுல்

அபுதாபியில் நீட் மறுதேர்வா? குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தில் விளையாட வேண்டாம்: ராகுல்

நீட் மறுதேர்வே துயரம், அதில் இதுவுமா? நாக்பூர் மாணவருக்கு அபுதாபியில் தேர்வு மையம்

நீட் மறுதேர்வே துயரம், அதில் இதுவுமா? நாக்பூர் மாணவருக்கு அபுதாபியில் தேர்வு மையம்

நீட் மறுதேர்வு: அடுத்த முடக்கம் வாட்ஸ்ஆப் செயலிக்கா?

நீட் மறுதேர்வு: அடுத்த முடக்கம் வாட்ஸ்ஆப் செயலிக்கா?

தாமதமான க்யூட் தேர்வு! ஒரு தேர்வைக்கூட நடத்த முடியவில்லை: ராகுல் குற்றச்சாட்டு

தாமதமான க்யூட் தேர்வு! ஒரு தேர்வைக்கூட நடத்த முடியவில்லை: ராகுல் குற்றச்சாட்டு

விடியோக்கள்

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

பொங்கல் வெளியீடாக சேயோன்! | Dinamani Cinema Update | Dinamani Talkies

பொங்கல் வெளியீடாக சேயோன்! | Dinamani Cinema Update | Dinamani Talkies

மாநிலக் கட்சிகளை முறையாக ஒருங்கிணைக்கிறதா காங்கிரஸ்?: ப. சிதம்பரம் Exclusive | P Chidambaram |

மாநிலக் கட்சிகளை முறையாக ஒருங்கிணைக்கிறதா காங்கிரஸ்?: ப. சிதம்பரம் Exclusive | P Chidambaram |

தீர்மானத்திற்கு கர்நாடக அரசு பணியாது! முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் | DMK | TVK

தீர்மானத்திற்கு கர்நாடக அரசு பணியாது! முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன் | DMK | TVK