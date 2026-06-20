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வணிகம்

இன்று ஜூன் 20 தங்கம் வாங்கலாமா? நேற்று குறைந்த விலை இன்று என்னவானது?

இன்று ஜூன்20 தங்கம் வாங்கலாமா, நேற்று குறைந்த விலை இன்று என்னவானது என்பது பற்றி..

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தங்கம் விலை - பிடிஐ

Updated On :20 ஜூன் 2026, 9:53 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை: வெள்ளிக்கிழமை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. குறைந்து விற்பனையான நிலையில், ஜூன் 20 சனிக்கிழமை காலை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.240 உயர்ந்து விற்பனையாகி வருகிறது.

ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.30 உயர்ந்து ரூ.13,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஒரு சவரன் ரூ.240 உயர்ந்து, சென்னையில் ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.1,08,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

நேற்று ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.380 குறைந்து ரூ.13,570க்கு விற்பனையாகி வந்த நிலையில், இன்று ரூ.13,600 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

அதுபோல, ஒரு சவரன் தங்கம் விலை ரூ.3,040 குறைந்து ரூ.1,08,560க்கு விற்பனையாகி வந்த நிலையில், இன்று ரூ.1,08,800 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

வெள்ளி விலையில் மாற்றமா?

ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி ரூ.255 ஆக உள்ளது. ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2.55 லட்சத்துக்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

Summary

Should you buy gold today, June 20? What happened to yesterday's low price today?

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