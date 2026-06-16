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வணிகம்

ஜூன் 16: தங்கம் சவரனுக்கு எவ்வளவு குறைந்தது? இன்றைய நிலவரம்!

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி நிலவரம் தொடர்பாக...

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இன்றைய தங்கம், வெள்ளி நிலவரம்! - கோப்புப்படம்

Updated On :16 ஜூன் 2026, 10:02 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஜூன் 16) சவரனுக்கு ரூ. 80 குறைந்துள்ளது.

சர்வதேச காரணங்களால் கடந்த சில நாள்களாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது.

தங்கத்தின் விலை கடந்த ஜூன் 12-இல் சவரனுக்கு ரூ. 2,400 உயர்ந்து ரூ.1,10,400-க்கும், ஜூன் 13-இல் சவரனுக்கு ரூ. 480 உயர்ந்து ரூ.1,10,880-க்கும் விற்பனையானது.

தொடர்ந்து, திங்கள்கிழமை தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்ந்தது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ. 210 உயர்ந்து ரூ.14,070-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 1,680 உயர்ந்து ரூ. 1,12,560-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஜூன் 16) சவரனுக்கு ரூ. 80 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,480-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,060-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 275-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2.70 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

The price of ornamental gold in Chennai has decreased by Rs. 80 per sovereign today (June 16).

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