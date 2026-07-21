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வணிகம்

தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம் (ஜூலை 21)

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...

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தங்கம் விலை - கோப்புப்படம்

Updated On :21 ஜூலை 2026, 9:55 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஜூலை 21) சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்ந்துள்ளது.

சென்னையில் தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களாக ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது.

கடந்த ஜூலை 18-இல் சவரனுக்கு ரூ. 280 உயர்ந்து ரூ. 1,05,080-க்கு விற்பனையானது. தொடர்ந்து, திங்கள்கிழமை கிராமுக்கு ரூ.15 உயர்ந்து ரூ.13,150-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 120 உயர்ந்து ரூ.1,05,200-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஜூலை 21) சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,760-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 70 உயர்ந்து ரூ. 13,220-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல், வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 உயர்ந்து ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 5,000 உயர்ந்து ரூ. 2.40 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

The price of ornamental gold in Chennai has increased by Rs. 560 per sovereign today (July 21).

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