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சினிமா

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !

சூரி நடித்த மண்டாடி படத்தின் முதல் ப்ரோமோ பாடல் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியானது.

மண்டாடி

Updated On :19 ஜூலை 2026, 7:08 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

Summary

சூரி நடித்த மண்டாடி படத்தின் முதல் ப்ரோமோ பாடல் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியானது.

படத்தில் சூரியுடன் சுஹாஸ், மஹிமா நம்பியார், சத்யராஜ், ரவீந்திரா விஜய், பாலசரவணன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

சுமார் ரூ.60 கோடி பட்ஜெட்டில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள 'மண்டாடி' திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் 4-ஆம் தேதி உலகெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

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