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Summary
டெலிவரி பாய் படத்தின் 'செங்காத்தியே' பாடல் வெளியானது.
படத்தில் ராதிகா சரத்குமார், பிரிகிடா சாகா, காளி வெங்கட் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்தபடம் ஆகஸ்ட் வெளியீடாக திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
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