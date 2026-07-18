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சினிமா

செங்காத்தியே பாடல் வெளியானது!

டெலிவரி பாய் படத்தின் செங்காத்தியே பாடல் வெளியானது.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 11:15 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

Summary

டெலிவரி பாய் படத்தின் 'செங்காத்தியே' பாடல் வெளியானது.

படத்தில் ராதிகா சரத்குமார், பிரிகிடா சாகா, காளி வெங்கட் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்தபடம் ஆகஸ்ட் வெளியீடாக திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

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