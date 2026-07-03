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விஜய் சேதுபதி வெளியிட்ட டெலிவரி பாய் படத்தின் டீசர்!

நடிகர் விஜய் சேதுபதி வெளியிட்ட டெலிவரி பாய் படத்தின் டீசர் குறித்து...

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டெலிவரி பாய் படத்தின் போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / லியோ சிவக்குமார்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 5:23 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஜய் சேதுபதி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் ’டெலிவரி பாய்’ படத்தின் டீசரை வெளியிட்டுள்ளார். இந்தப் படத்தில் ராதிகா சரத்குமார், லியோ சிவக்குமார் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்கள்.

திண்டுக்கல் லியோனியின் மகன் லியோ சிவக்குமார் இந்தப் படத்தில் நாயகனாக நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தை நானி எழுதி இயக்கியுள்ளார்.

இந்தப் படத்தினை ஆசை கிரியேஷன்ஸ், சண்டி டாக்கீஸ் சார்பாக அமுதா லியோனி, லெனின் மாதேஸ்வரன் தயாரித்துள்ளார்கள்.

இந்தப் படத்தில் பிரிகடா சகா, காளி வெங்கட், ஜென்சன் திவாகர், போஸ் வெங்கட் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள். இந்தப் படத்துக்கு சுந்தரமூர்த்தி கே.எஸ். இசையமைத்துள்ளார்.

ஆக்‌ஷன் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தின் டீசரை விஜய் சேதுபதி வெளியிட்டு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தப் படம் ஜூலை மாதத்தில் வெளியாகுமென அறிவித்துள்ளார்கள். ஆனால், தேதி குறிப்பிடாமல் அறிவித்துள்ளதால், விரைவில் அப்டேட் வெளியிடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

Leo Sivakumar Radhika Sarathkumar starring Delivery Boy teaser released by Vijay Sethupathi

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