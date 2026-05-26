Dinamani
முதல்வர் விஜய் நாளை தில்லி பயணம்!முதல்வர் விஜய் நாளை தில்லி பயணம்! குர்மீத் ராம் ரஹீமுக்கு 16 -வது முறையாக பரோல்! அதிமுக எம்.எல்.ஏ. இசக்கி சுப்பையா ராஜிநாமா!அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் ராஜிநாமா செய்த தொகுதிகள் காலியானதாக அறிவிப்பு!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைவு!பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியில் ஏமாற்று வேலை - எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்!கோடியக்கரையிலிருந்து கடலுக்கு சென்ற 4 மீனவர்கள் மாயம்!சிஎன்ஜி விலை கிலோவுக்கு ரூ.2 உயர்வு!8 மாவட்டங்களுக்கு இன்று பலத்த மழை எச்சரிக்கை!ஜூலையில் பத்தாம் வகுப்பு துணைத் தோ்வு: இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்ஐபிஎல்: பெங்களூரு - குஜராத் இன்று பலப்பரீட்சை!பக்ரீத், வார இறுதி: 4,195 சிறப்பு பேருந்துகள்!ஈரான் அமைதிப் பேச்சில் சுமுக முன்னேற்றம்: டிரம்ப்
/
செய்திகள்

விஜய் சேதுபதி படத்தைத் தயாரிக்கும் அட்லி!

அட்லி - விஜய் சேதுபதி படம் குறித்து...

News image

அட்லி - விஜய் சேதுபதி

Updated On :26 மே 2026, 12:32 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் அட்லி நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் புதிய திரைப்படத்தைத் தயாரிக்கவுள்ளாராம்.

இந்தியளவில் பெயர் பெற்ற இயக்குநர் அட்லி, ஜவான் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து நடிகர் அல்லு அர்ஜுனை வைத்து ராக்கா என்கிற படத்தை இயக்கி வருகிறார். இது பல மொழிகளில் தயாராவதால் வணிக ரீதியாகவும் பெரிய வசூலைச் செய்யலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், அட்லி தன்னுடைய தயாரிப்பு நிறுவனமான ஏ ஃபார் ஆப்பிள் மூலம் நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் புதிய திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. விரைவில் இதன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் எனத் தெரிகிறது.

அட்லி தான் இயக்கிய தெறி திரைப்படத்தை ஹிந்தியில் பேபி ஜான் என்கிற பெயரில் ரீமேக்கில் தயாரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Director Atlee is reportedly set to produce actor Vijay Sethupathi's new film.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

26 ஆண்டுகள் நிறைவு

26 ஆண்டுகள் நிறைவு

தள்ளிப்போகும் மணிரத்னம் - விஜய் சேதுபதி படத்தின் படப்பிடிப்பு?

தள்ளிப்போகும் மணிரத்னம் - விஜய் சேதுபதி படத்தின் படப்பிடிப்பு?

புரி ஜெகன்னாத்தை வாழ்த்திய விஜய் சேதுபதி!

புரி ஜெகன்னாத்தை வாழ்த்திய விஜய் சேதுபதி!

அரசனில் காவல்துறை அதிகாரியாக விஜய் சேதுபதி?

அரசனில் காவல்துறை அதிகாரியாக விஜய் சேதுபதி?

விடியோக்கள்

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!