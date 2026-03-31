அரசனில் காவல்துறை அதிகாரியாக விஜய் சேதுபதி?
அரசன் திரைப்படம் குறித்து....
நடிகர்கள் சிலம்பரசன், விஜய் சேதுபதி இயக்குநர் வெற்றிமாறன்
kalaipuli thanu
நடிகர் விஜய் சேதுபதி அரசன் திரைப்படத்தில் காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்து வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிலம்பரசன் நடிப்பில் மிகப்பெரிய கேங்ஸ்டர் திரைப்படமாக அரசன் உருவாகி வருகிறது.
தனுஷ் நடித்த வடசென்னை கதைக்களத்துடன் தொடர்புடைய படமாகவே அரசன் தயாராகி வருவதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
நடிகர்களாக விஜய் சேதுபதி, ஆண்ட்ரியா, பிரியங்கா மோகன், யோகி பாபு என பெரிய பட்டாளமே இணைந்துள்ளதால் வடசென்னை கொடுத்த தாக்கத்தை இப்படமும் கொடுக்கலாம் என ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், அரசன் திரைப்படத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சேதுபதி, செக்கச் சிவந்த வானம், டிஎஸ்பி ஆகிய திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து விஜய் சேதுபதி போலீஸாக நடிக்கிறார்.
