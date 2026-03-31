அரசனில் காவல்துறை அதிகாரியாக விஜய் சேதுபதி?

அரசன் திரைப்படம் குறித்து....

நடிகர்கள் சிலம்பரசன், விஜய் சேதுபதி இயக்குநர் வெற்றிமாறன்

Updated On :31 மார்ச் 2026, 5:58 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் விஜய் சேதுபதி அரசன் திரைப்படத்தில் காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்து வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிலம்பரசன் நடிப்பில் மிகப்பெரிய கேங்ஸ்டர் திரைப்படமாக அரசன் உருவாகி வருகிறது.

தனுஷ் நடித்த வடசென்னை கதைக்களத்துடன் தொடர்புடைய படமாகவே அரசன் தயாராகி வருவதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

நடிகர்களாக விஜய் சேதுபதி, ஆண்ட்ரியா, பிரியங்கா மோகன், யோகி பாபு என பெரிய பட்டாளமே இணைந்துள்ளதால் வடசென்னை கொடுத்த தாக்கத்தை இப்படமும் கொடுக்கலாம் என ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில், அரசன் திரைப்படத்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சேதுபதி, செக்கச் சிவந்த வானம், டிஎஸ்பி ஆகிய திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து விஜய் சேதுபதி போலீஸாக நடிக்கிறார்.

Summary

actor vijay sethupathi acted in arasan as police officer

விமானியை மணந்தார் நடிகை ஜனனி!

விமானியை மணந்தார் நடிகை ஜனனி!

8 திரைப்படங்களில் விஜய் சேதுபதி!

அரசனில் இணைந்த விக்ராந்த்!

அரசன் படத்திலிருந்து விலகலா? விஜய் சேதுபதி பதில்!

நண்பருக்காக விஜய் சேதுபதி செய்த செயல்! குவியும் வாழ்த்து!

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |
IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |
“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
