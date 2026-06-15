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தனுஷ் - 55 படத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு!

தனுஷ் - 55 படத்தின் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்ட படக்குழு.

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நடிகர்கள் மம்மூட்டி, தனுஷ் இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி - படம்: எக்ஸ்

Updated On :15 ஜூன் 2026, 7:35 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தனுஷ் - 55 படத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர்.

நடிகர் தனுஷ், இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கும் தன்னுடைய 55-வது படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்தப் படத்தை தனுஷின் வுன்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்டேக் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரிக்கிறது.

இதில் வில்லனாக நடிகர் மம்மூட்டியும் நாயகிகளாக நடிகைகள் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலாவும் நடிக்கின்றனர். மம்மூட்டி காவல்துறை அதிகாரியாக நடிக்கிறார்.

இந்தப் படத்தில் தனுஷ் உளவாளியாக நடித்து வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. திரில்லர் கதையாக உருவாகும் இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது.

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இந்தப் படத்துக்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார். இப்படத்தை இந்தாண்டு அக்டோபர் மாதம் ஆயுத பூஜை வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வர தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்.

இந்த நிலையில் டி 55 படத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு வரும் ஜூன் 18 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று படக்குழு அறிவித்துள்ளது. இது தொடர்பான போஸ்டரும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தனுஷின் 55வது படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் குறித்த அறிவிப்பாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

The film crew has released a major announcement regarding the movie 'Dhanush-55'.

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