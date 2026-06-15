கரு. பழனியப்பனின் குக்கர்! படத் தலைப்பை வெளியிட்ட மு.க. ஸ்டாலின்!

இயக்குநர் கரு. பழனியப்பனின் அடுத்தப் படத் தலைப்பை முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்.
Summary
இயக்குநர் கரு பழனியப்பன் ‘பார்த்திபன் கனவு’ படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார். இவர், சிவப்பதிகாரம், மந்திரப் புன்னகை, விரிவோம் சந்திப்போம் போன்ற படங்களை இயக்கியுள்ளார். மேலும், நடிகராக பல படங்களில் நடித்துள்ள இவர், தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளையும் தொகுத்து வழங்கினார்.
2013 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் படம் இயக்காமல் இருந்த இவர், தற்போது புதிய படம் ஒன்றை இயக்குவதாக அறிவித்துள்ளார்.
கரு பழனியப்பன் இயக்கும் அடுத்த படத்திற்கு குக்கர் எனத் தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய படத்தின் தலைப்பை திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்.
இப்படத்தில் காளி வெங்கட் நடிப்பதாகவும், மற்ற நடிகர்கள், தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் பற்றிய விவரம் விரைவில் வெளியாகும் எனக் கூறப்படுகிறது.
Summary
Karu. Palaniappan's 'Cooker'! M.K. Stalin reveals the film's title!
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