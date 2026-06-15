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சூர்யா - 50! இயக்குநர் நெல்சனுடன் பேச்சுவார்த்தை?

சூர்யாவின் 50-வது படம் குறித்து...

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நடிகர் சூர்யா, இயக்குநர் நெல்சன்

Updated On :15 ஜூன் 2026, 4:37 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூர்யாவின் 50-வது திரைப்படத்தை இயக்க இயக்குநர் நெல்சனை அணுகியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நடிகர் சூர்யா கருப்பு திரைப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் வெளியீட்டுக்காகக் காத்திருக்கிறார். இப்படத்தை வெங்கட் அட்லுரி இயக்கியிருப்பதால் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

இதன் தொடர்ச்சியாக இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கிவரும் சூர்யா - 47 திரைப்படமும் திரைக்கு வரவுள்ளதால் இந்தாண்டே மேலும் 2 வெளியீடுகளைக் காணவுள்ளார்.

அடுத்ததாக, இயக்குநர் த. செ. ஞானவேலுடன் சூர்யா தன் 48-வது படத்தில் இணையவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், இதில் சூர்யா சென்னையில் பிரபலமாக இருந்த 5 ரூபாய் டாக்டர் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கவுள்ளாராம்.

இந்த நிலையில், சூர்யாவின் 50-வது திரைப்படத்தை இயக்க இயக்குநர் நெல்சனிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இப்படத்தை சித்தாரா எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் பெரிய பட்ஜெட்டில் தயாரிக்க உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இயக்குநர் நெல்சன் தற்போது ஜெயிலர் - 2 படத்தை இயக்கி வருகிறார். இதனைத் தொடர்ந்து, நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் படத்தை இயக்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Reports indicate that director Nelson has been approached to direct actor Suriya's 50th film.

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