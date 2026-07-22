Dinamani
நீட் தேர்வு: தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டம்! மாணவர்கள் கைது!!சபரிவர்மன் சிறை மரணம்! சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றம்!நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டம்! திமுக புறக்கணிப்பு!தில்லியில் ஜூலை 20 -ல் நடந்த போராட்டம் டிரைலர்தான்! சிஜேபி தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,680 உயர்வு! வெள்ளி விலையும் உயர்ந்தது!இரு மாதங்களில் 2-வது முறையாக கார்கள் விலையை உயர்த்துகிறது மாருதி!கவலைகளுக்குத் தீர்வு காண அரசு 100% கடமைப்பட்டுள்ளது: தர்மேந்திர பிரதான்புறநகா் பகுதியில் 3 நாள்கள் 5 ரயில் முழுமையாக ரத்து தடுப்பு காவலில் வைக்கப்பட்ட மாணவா்களை தொடா்பு கொள்ள முடியவில்லை- குடும்பத்தினா் குற்றச்சாட்டு தெரு நாய் பிரச்னையைத் தடுக்க எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை: உயா்நீதிமன்றம் அதிருப்தி டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு: சந்தை நிலவரமே காரணம்- மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தமிழகத்தில் முதல்முறையாக அரசு தொடக்கப் பள்ளிக்கு ஐஎஸ்ஓ தரச்சான்று!
/
செய்திகள்

நடிகர் சூர்யாவின் திரைப்படத்துடன் மோதும் விஷால்?

நடிகர் விஷாலின் மகுடம் திரைப்படத்தின் வெளியீடு குறித்து...

News image

நடிகர் விஷால்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 12:38 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூர்யாவின் திரைப்படம் வெளியாகும் நாளில் மகுடம் வெளியிடப்படலாம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்தாண்டு தீபாவளி வெளியீட்டுக்கு முன்பே நிறைய திரைப்படங்கள் வெளியாகக் காத்திருக்கின்றன. அதில், இயக்குநர் வெங்கட் அட்லுரி இயக்கத்தில் நடிகர் சூர்யா நடித்த விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படம் சுதந்திர நாள் வெளியீடாக ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

மேலும், நடிகர் கவின் - நயன்தாரா நடிப்பில் உருவான ஹாய் திரைப்படமும் அதே நாளில் வெளியாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், சூப்பர்குட் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் நடிகர் விஷால் இயக்கி, நடித்துவரும் திரைப்படமான மகுடம் திரைப்படமும் ஆக. 14 அன்று வெளியாகலாம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மகுடம் திரைப்படத்தை முதலில் இயக்குநர் ரவி அரசு இயக்கி வந்தார். ஆனால், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக அவர் படத்திலிருந்து விலக, விஷால் இயக்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Reports suggest that Magudam might be released on the same day as actor Suriya's film.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ரூ. 100 கோடியாக சம்பளத்தை உயர்த்திய நடிகர் சூர்யா?

ரூ. 100 கோடியாக சம்பளத்தை உயர்த்திய நடிகர் சூர்யா?

நச்சிந்தி மச்சானே... மகுடம் திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடல்!

நச்சிந்தி மச்சானே... மகுடம் திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடல்!

ஏகே - 64 அறிவிப்பு எப்போது?

ஏகே - 64 அறிவிப்பு எப்போது?

சூர்யா - 50! இயக்குநர் நெல்சனுடன் பேச்சுவார்த்தை?

சூர்யா - 50! இயக்குநர் நெல்சனுடன் பேச்சுவார்த்தை?

விடியோக்கள்

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai