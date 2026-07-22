ஜன நாயகன் முதல் நாள் முதல் காட்சி டிக்கெட் விலை ரூ. 2,600! எங்கு?

முதல்வர் விஜய்யின் ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சி டிக்கெட் விலை அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முதல்வர் விஜய் நடித்த ஜன நாயகன் திரைப்படம் இந்தாண்டு பொங்கல் வெளியீடாக தேர்தலுக்கு முன்பே, ஜன. 9 ஆம் தேதி வெளியாக இருந்தது. ஆனால், சென்சார் பிரச்னைகளால் சிக்கலில் சிக்கிய, வெளியீட்டைக் காண மிகுந்த சிரமத்தைச் சந்தித்தது. மேலும், இணைய தளத்தில் வெளியாகி அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியது.
தற்போது, தணிக்கை வாரியம் ஜன நாயகனுக்கு ஏ சான்றிதழைக் கொடுத்ததால் இத்திரைப்படம் நாளை (ஜூலை 23) திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. விஜய் முதல்வராகியிருக்கும் சூழலில், அவரின் கடைசி திரைப்படம் என்பதால், தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே இப்படம் 1000 திரைகளிலும், உலகளவில் 3,000 திரைகளிலும் திரையிடப்படலாம் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், பல பகுதிகளிலும் டிக்கெட் முன்பதிவுகள் மிகத்தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்த நிலையில், பெங்களூரு கோரமங்கலாவிலுள்ள பிவிஆர் நெக்ஸஸ் திரையரங்கம் ஜன நாயகன் திரைப்படத்திற்கான முதல் நாள் முதல் காட்சி டிக்கெட் விலையை ரூ. 2600 வரை நிர்ணயித்துள்ளது பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், அண்மையில் வெளியான ஒடிசி திரைப்படத்திற்கான ஐமேக்ஸ் டிக்கெட் விலைகூட இவ்வளவு இல்லை என ரசிகர்கள் கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். தமிழகத்தில் பிவிஆர் திரையரங்குகளில் ஒரு டிக்கெட் விலை ரூ. 183 என்பது (ஆன்லைன் புக்கிங் கட்டணம் இல்லாமல்) குறிப்பிடத்தக்கது.
The ticket price for the first show on the opening day of actor Vijay's movie Jana nayagan has come as a shock.
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