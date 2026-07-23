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செய்திகள்

சூர்யா - 47 திரைப்படத்தின் சிறப்பு போஸ்டர்!

சூர்யா - 47 சிறப்பு போஸ்டர்...

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Updated On :23 ஜூலை 2026, 3:42 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூர்யாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது 47-வது திரைப்படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

கருப்பு திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து நடிகர் சூர்யா விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ், சூர்யா - 47 ஆகிய படங்களில் ஒப்பந்தமானார். இதில், வெங்கட் அட்லுரி இயக்கிய விஸ்வநாதன் அண்ட் சன்ஸ் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

சூர்யா தன் 47-வது படமாக இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் நடிக்கிறார். இப்படத்திற்கான படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், அண்மையில் முழுமையாக நிறைவடைந்ததாக விடியோ வெளியிட்டு அறிவிக்கப்பட்டது.

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இந்த நிலையில், நடிகர் சூர்யாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சூர்யா - 47 திரைப்படத்தின் சிறப்பு போஸ்டர் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், ‘தி ஒன்’ எனக் குறிப்பிட்டு சூர்யா கையில் லாலி பாப் வைத்திருப்பது போல் இடம்பெற்றுள்ளது.

A poster for actor Suriya's 47th film has been released to mark his birthday.

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