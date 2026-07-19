Dinamani
உலகக்கோப்பையில் அதிக கோல்கள் அடித்து சாதனை படைத்த எம்பாப்பே! அஸ்ஸாமில் சோனம் வாங்சுக்கின் படத்தை வரைந்த 2 பேர் கைது சோனம் வாங்சுக்கை வேறு மருத்துவமனைக்கு மாற்றக் கோரிய வழக்கு ஒத்திவைப்பு!யார் வெற்றி பெற்றாலும் கால்பந்து ரசிகர்கள் பொறுமையை இழக்கக் கூடாது: கர்நாடக முதல்வர் சென்னையில் 2 நாட்கள் மழைக்கு வாய்ப்பு ஃபிஃபா உலககோப்பை இறுதிப்போட்டி: கேரளத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை!
/
செய்திகள்

நடிகர் சூர்யாவின் 49-வது திரைப்பட இயக்குநர் இவரா?

நடிகர் சூர்யாவின் 49-வது திரைப்படம் குறித்து..

News image

நடிகர் சூர்யா

Updated On :19 ஜூலை 2026, 5:56 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூர்யா நடிக்கும் அவரது 49-வது திரைப்படத்தின் இயக்குநர் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் சூர்யா கருப்பு திரைப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் வெளியீட்டுக்காகக் காத்திருக்கிறார். இப்படத்தை வெங்கட் அட்லுரி இயக்கியிருப்பதால் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

இதன் தொடர்ச்சியாக இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இயக்கிவரும் சூர்யா - 47 திரைப்படமும் திரைக்கு வருகிறது. அடுத்ததாக, இயக்குநர் த. செ. ஞானவேலுடன் சூர்யா தன் 48-வது படத்தில் நடிக்கிறா. இதனை ஹொம்பாலே மூவிஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

இந்த நிலையில், நடிகர் சூர்யாவின் 49-வது திரைப்படத்தை இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஜன நாயகனுக்குப் பின் ஹெச். வினோத் புதிய கதையை எழுதி வருகிறார். இதில், நடிகர் தனுஷ் நடிக்கலாம் எனக் கூறப்பட்டது. ஆனால், அடுத்தடுத்து தனுஷ் நிறைய படங்களில் ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளதால் அந்தக் கூட்டணி இணையவில்லை எனத் தெரிகிறது.

Information has been revealed regarding the director of actor Suriya's 49th film.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சூர்யா - 47 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

சூர்யா - 47 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

மீண்டும் சூர்யா படத்திற்கு இசையமைக்கும் சாய் அபயங்கர்?

மீண்டும் சூர்யா படத்திற்கு இசையமைக்கும் சாய் அபயங்கர்?

மலையாள சினிமாவின் அற்புதம்... பாலன் படத்தைப் பாராட்டிய சூர்யா!

மலையாள சினிமாவின் அற்புதம்... பாலன் படத்தைப் பாராட்டிய சூர்யா!

தீபாவளி வெளியீடாக சூர்யா - 47?

தீபாவளி வெளியீடாக சூர்யா - 47?

விடியோக்கள்

சமணர் படுகையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு | TVK

சமணர் படுகையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு | TVK

பரபரப்பில் நாடாளுமன்றம்: என்ன செய்யப் போகிறது திமுக? | Congress | BJP

பரபரப்பில் நாடாளுமன்றம்: என்ன செய்யப் போகிறது திமுக? | Congress | BJP

இது தீண்டாமையை ஒழிக்கும் அரசு!: அமைச்சர் வன்னி அரசு! | TVK | VCK

இது தீண்டாமையை ஒழிக்கும் அரசு!: அமைச்சர் வன்னி அரசு! | TVK | VCK

செங்காத்தியே பாடல் வெளியானது!

செங்காத்தியே பாடல் வெளியானது!