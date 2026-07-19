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சினிமா

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

நம்பிக்கை, விடாமுயற்சி மற்றும் தளராத மன உறுதியை உணர்வுபூர்வமாக வெளிப்படுத்தும் 'நீ செல்' பாடல் வெளியானது.

Updated On :19 ஜூலை 2026, 7:32 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

Summary

நம்பிக்கை, விடாமுயற்சி மற்றும் தளராத மன உறுதியை உணர்வுபூர்வமாக வெளிப்படுத்தும் தி இந்தியா ஸ்டோரி படத்தின் 'நீ செல்' படத்தின் பாடல் வெளியானது.

சேட்டன் டி.கே. இயக்கத்தில், சாகர் ஷிண்டே எழுதி தயாரித்துள்ள தி இந்தியா ஸ்டோரி, பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும் விவசாயம் செய்வதால் அது பொதுமக்களின் உடல்நலத்தின் மீது ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தை மையமாகக் கொண்ட நீதிமன்ற பின்னணியிலான சமூகப் படமாக உருவாகியுள்ளது.

இந்தப்படம் 2026 ஜூலை 24 அன்று இந்தி, தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

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