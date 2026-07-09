காஜல் அகர்வாலின் தி இந்தியா ஸ்டோரி புதிய போஸ்டர்!

நடிகை காஜல் அகர்வாலின் இந்தியா ஸ்டோரி திரைப்படத்தின் புதிய போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
மும்பையைச் சேர்ந்த நடிகை காஜல் அகர்வால் தெலுங்கு சினிமாவில் அறிமுகமானார். தமிழில் பழனி படத்தில் அறிமுகமானாலும் துப்பாக்கி படம்தான் அவருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியைக் கொடுத்தது.
தமிழக முதல்வரான விஜய்யுடன் துப்பாக்கி, ஜில்லா, மெர்சல் என ஹார்டிக் வெற்றியைக் கொடுத்தார். கடைசியாக தமிழில் இந்தியன் 2 திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார்.
சாகர் ஷிண்டே தயாரிப்பில் சேத்தன் டிகே இயக்கத்தில் காஜல் நடித்த புதிய திரைப்படமான தி இந்தியா ஸ்டோரி வருகிற ஜூலை 24 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில், இதன் வெளியீட்டு போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர்.
இந்தியாவின் மிக அதிக அதிர்ச்சியை அளித்த உண்மை என்கிற குறிப்பும் போஸ்டரில் இடம்பெறுள்ளது.
A new poster for actress Kajal Aggarwal's film India Stor has been released.
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