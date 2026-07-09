கில் ரீமேக் திரைப்படத்திலிருந்து விலகல்! நடிகர் துருவ் மீது புகார்?

நடிகர் துருவ் கில் திரைப்படத்தின் ரீமேக்கிலிருந்து விலகியதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஹிந்தியில் கரண் ஜோஹர் தயாரிப்பில் நிகில் நாகேஷ் பட் இயக்கத்தில் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் கில் (kill). 120 நிமிடங்களுக்கும் குறைவான நேரங்களே கொண்ட இப்படத்தில் இடம்பெற்ற சண்டைக்காட்சிகள் ரசிகர்களை இருக்கை நுனிக்கு அழைத்துச் சென்றதால் இந்தியாவில் உருவான சிறந்த ஆக்சன் படங்களில் ஒன்று என பாராட்டுகளைப் பெற்றது.
இதில் நாயகனாக லஷ்யா லால்வானி முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் ராகவ் ஜுயல், தன்யா மணிக்த்லா, ஆசிஷ் வித்யார்த்தி ஆகியோர் நடித்திருந்தனர். இப்படத்தின் தென்னிந்திய ரீமேக் உரிமையைப் பெற்ற ரமேஷ் வர்மா தமிழ் ரீமேக்கில் நடிக்க நடிகர் துருவ் விக்ரமை ரூ. 5 கோடி சம்பளத்திற்கு ஒப்பந்தம் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், சில காரணங்களால் இப்படத்திலிருந்து விலகிய துருவ், பைசன் வெற்றிக்குப் பின் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் தமிழ்ப்படமொன்றில் நாயகனாக நடித்து வருகிறார்.
இதனால், கில் திரைப்படத்தின் தமிழ்ப் படக்குழு துருவ்வை நம்பி நிறைய செலவு செய்ததால் அவர் மீது தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் புகார் அளிக்க முடிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Actor Dhruv has reportedly opted out of the remake of the film kill.
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