துருவ்வை இயக்கும் சுதா கொங்கரா?

இயக்குநர் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் நடிகர் துருவ் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பைசன் திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து நடிகர் துருவ்வின் அடுத்த படம் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. அறிமுக இயக்குநர் இயக்கத்தில் காதல் படமொன்றில் துருவ் நடிப்பதாகக் கூறப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் சுதா கொங்கரா - துருவ் கூட்டணியில் புதிய படம் உருவாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சூரரைப் போற்று, பராசக்தி போல் இதுவும் உண்மைச் சம்பவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டே எடுக்கப்படுகிறதாம்.
மேலும், இப்படத்தை சுதா கொங்கராவே தயாரிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
Reports have emerged that actor Dhruv will be starring in a film directed by Sudha Kongara.
