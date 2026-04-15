அறிமுக இயக்குநருடன் இணையும் ரவி மோகன்!

நடிகர் ரவி மோகன் அறிமுக இயக்குநர் இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தயாரிப்பு நிறுவனத்தைத் துவங்கி 4 படங்களைத் தயாரிப்பதுடன் யோகி பாபுவை வைத்து ஆன் ஆர்டினரி மேன் என்கிற திரைப்படத்தையும் இயக்கி வருகிறார்.
இறுதியாக, இவர் நடிப்பில் வெளியான பராசக்தி கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது. நடித்து முடித்த கராத்தே பாபு மற்றும் ப்ரோ கோட் ஆகிய திரைப்படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகவுள்ளன.
இந்த நிலையில், ரவி மோகன் அறிமுக இயக்குநர் ஜிஎன்டி ஷாம் குமார் என்பவரது இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகவும் இதனை ரோமியோ பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு போஸ்டருடன் வெளியாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
actor ravi mohan will join debut director movie
