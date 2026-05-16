கெனிஷா பிரேக் அப்? ஆர்த்தியுடன் விவாகரத்து பெறும்வரை நடிக்க மாட்டேன் என ரவி மோகன் பேட்டி!

நடிகர் ரவி மோகன் உடனான தனது காதலை முறித்துக் கொள்வதாக பாடகி கெனிஷா மறைமுகமாகக் கூறியதால் மீண்டும் சர்ச்சை வெடித்துள்ளது.
முன்னாள் மனைவி ஆர்த்தியுடன் விவாகரத்து கிடைக்கும்வரை நான் நடிக்கப்போவதில்லை என்றும் பிள்ளைகளைப் பார்க்க விடுவதில்லை என்றும் ரவி மோகன் உறுக்கமாகப் பேட்டியளித்துள்ளார்.
நடிகர் ரவி மோகன் தனது மனைவி ஆர்த்திக்கு இடையே 2024 செப்டம்பரில் விவாகரத்து செய்வதாக அறிவித்திருந்தார். இந்த வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதால் இரு தரப்பினரும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கக் கூடாதென நீதிமன்றம் தெரிவித்திருந்தது.
சமீபத்தில் சமூக வலைதளங்களில் மீண்டும் ஆர்த்தி - கெனிஷா தொடர்பான பேச்சு அதிகரிக்கவே பாடகி கெனிஷா இதற்குப் பதிலளித்துள்ளார். இது குறித்து இன்ஸ்டா பதிவில் கெனிஷா கூறியிருப்பதாவது:
இனிமேல் ரவி மோகனுக்காக தான் போராடப்போவதில்லை. நான் சென்னையை விட்டு வெளியேறுகிறேன். சமூக வலைதளம் வந்தாலே எதிர்மறையான கருத்துகள் என்னை மூழ்கடிக்கின்றன.
பெண்ணியம் வென்றது; மகிழ்ச்சி தோற்றது. நண்பர்கள், குடும்பத்தினர்கள், எனது நலம் விரும்புகள் என அனைவரும் எனக்குத் தேவைப்படும் தனியுரிமையை அளிக்க வேண்டும் எனக் கூறி அதிர்ச்சியளித்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், நடிகர் ரவி மோகன் அளித்த பேட்டியில், “ எனது பிள்ளைகளைப் பார்க்க விடுவதில்லை. எப்போதும் பாதுகாவலர்களுடனே வருகிறார்கள். என்னை மிரட்டிதான் இந்தத் திருமணமே நடந்தது. அவர்கள் எனது பணத்தை வைத்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். நான் வாடகை வீட்டில் வசிக்கிறேன்.
இனிமேலும் நான் அமைதியாக இருக்கப்போவதில்லை. முன்னாள் மனைவி ஆர்த்தியுடன் விவாகரத்து கிடைக்கும்வரை நான் நடிக்கப்போவதில்லை” எனக் கூறியுள்ளார்.
Kenisha and Ravi Mohan: A Breakup? Ravi Mohan states in an interview: "I will not act until the divorce is finalized!"
