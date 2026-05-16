Dinamani
ரூ.100 கோடி ஆன்லைனில் கல்வி வழங்கும் நிறுவனத்தை மூடும் அங்குர் வாரிகூ! ஏஐ காரணமா?கெனிஷா பிரேக் அப்?தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று (மே 16) குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!பள்ளி, கல்லூரிகளில் போதைப் பொருள் புழக்கம்: ஆய்வு நடத்த உத்தரவுஅமைச்சரவை விரிவாக்கம்! ஆளுநருடன் தனிச் செயலர் செந்தில் குமார் சந்திப்புதமிழ்நாட்டுக்கு 2 அரசு கூடுதல் தலைமை வழக்குரைஞர்கள்! குற்றவியல் வழக்குரைஞராக ஜான் சத்யன்!!சென்னையில் நிலவும் மிதமான வானிலை! எத்தனை நாள்கள் நீடிக்கும்?
/
செய்திகள்

கெனிஷா பிரேக் அப்? ஆர்த்தியுடன் விவாகரத்து பெறும்வரை நடிக்க மாட்டேன் என ரவி மோகன் பேட்டி!

கெனிஷா - ரவி மோகன் - ஆர்த்தி பிரச்னை குறித்து...

News image

ஆர்த்தி, கெனிஷாவுடன் ரவி மோகன். - கோப்புப் படங்கள்.

Updated On :17 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ரவி மோகன் உடனான தனது காதலை முறித்துக் கொள்வதாக பாடகி கெனிஷா மறைமுகமாகக் கூறியதால் மீண்டும் சர்ச்சை வெடித்துள்ளது.

முன்னாள் மனைவி ஆர்த்தியுடன் விவாகரத்து கிடைக்கும்வரை நான் நடிக்கப்போவதில்லை என்றும் பிள்ளைகளைப் பார்க்க விடுவதில்லை என்றும் ரவி மோகன் உறுக்கமாகப் பேட்டியளித்துள்ளார்.

நடிகர் ரவி மோகன் தனது மனைவி ஆர்த்திக்கு இடையே 2024 செப்டம்பரில் விவாகரத்து செய்வதாக அறிவித்திருந்தார். இந்த வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதால் இரு தரப்பினரும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கக் கூடாதென நீதிமன்றம் தெரிவித்திருந்தது.

சமீபத்தில் சமூக வலைதளங்களில் மீண்டும் ஆர்த்தி - கெனிஷா தொடர்பான பேச்சு அதிகரிக்கவே பாடகி கெனிஷா இதற்குப் பதிலளித்துள்ளார். இது குறித்து இன்ஸ்டா பதிவில் கெனிஷா கூறியிருப்பதாவது:

இனிமேல் ரவி மோகனுக்காக தான் போராடப்போவதில்லை. நான் சென்னையை விட்டு வெளியேறுகிறேன். சமூக வலைதளம் வந்தாலே எதிர்மறையான கருத்துகள் என்னை மூழ்கடிக்கின்றன.

பெண்ணியம் வென்றது; மகிழ்ச்சி தோற்றது. நண்பர்கள், குடும்பத்தினர்கள், எனது நலம் விரும்புகள் என அனைவரும் எனக்குத் தேவைப்படும் தனியுரிமையை அளிக்க வேண்டும் எனக் கூறி அதிர்ச்சியளித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், நடிகர் ரவி மோகன் அளித்த பேட்டியில், “ எனது பிள்ளைகளைப் பார்க்க விடுவதில்லை. எப்போதும் பாதுகாவலர்களுடனே வருகிறார்கள். என்னை மிரட்டிதான் இந்தத் திருமணமே நடந்தது. அவர்கள் எனது பணத்தை வைத்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். நான் வாடகை வீட்டில் வசிக்கிறேன்.

இனிமேலும் நான் அமைதியாக இருக்கப்போவதில்லை. முன்னாள் மனைவி ஆர்த்தியுடன் விவாகரத்து கிடைக்கும்வரை நான் நடிக்கப்போவதில்லை” எனக் கூறியுள்ளார்.

Summary

Kenisha and Ravi Mohan: A Breakup? Ravi Mohan states in an interview: "I will not act until the divorce is finalized!"

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

எரிபொருள் சேமித்து பொதுப் போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்தவும்: ஆளுநர் ரவி வேண்டுகோள்!

எரிபொருள் சேமித்து பொதுப் போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்தவும்: ஆளுநர் ரவி வேண்டுகோள்!

மமதா பதவி விலக மறுப்பு... மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவையைக் கலைத்தார் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி!

மமதா பதவி விலக மறுப்பு... மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவையைக் கலைத்தார் ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி!

அறிமுக இயக்குநருடன் இணையும் ரவி மோகன்!

அறிமுக இயக்குநருடன் இணையும் ரவி மோகன்!

கோவாவில் குடியேறும் ரவி மோகன்?

கோவாவில் குடியேறும் ரவி மோகன்?

விடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
வீடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
வீடியோக்கள்

பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |

தினமணி செய்திச் சேவை

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar
வீடியோக்கள்

Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar
வீடியோக்கள்

Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

20 மணி நேரங்கள் முன்பு