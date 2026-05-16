தங்கம், வெள்ளி விலை இன்று (மே 16) குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

சென்னை: வாரத்தின் இறுதி நாளான சனிக்கிழமை (மே 16) காலை வணிகம் தொடங்கியதும், தங்கம், வெள்ளி விலைகள் சற்று குறைந்துள்ளன.
சென்னையில் இன்று காலை சில்லறை விற்பனையில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.120 குறைந்து, ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1,18,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ.15 குறைந்து ரூ.14,750க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதுபோல, வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. நேற்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.302க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு 15 குறைந்து ரூ.290க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி ஒரு கிலோவுக்கு ரூ.15 ஆயிரம் குறைந்து ரூ.2,90,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேற்காசிய போர் பதற்றம் காரணமாக, நாட்டில் பொருளாதார சிக்கல், ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு போன்ற நேரிட்டுள்ளன. இதன் காணமாக ஓராண்டுக்கு மக்கள் தங்கம் வாங்க வேண்டாம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தியிருந்த நிலையில் தங்கம், வெள்ளி பொருள்கள் மீதான சுங்க வரியை 6ல் இருந்து 15 சதவீதமாக உயர்த்தி மத்திய அரசு புதன்கிழமை அறிவித்தது.
இதையடுத்து வியாழக்கிழமை காலை தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 8,560-ம், வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 30,000-ம் அதிரடியாக உயர்ந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
மே 12ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1,14,640 ஆக இருந்த நிலையில், சுங்க வரி உயர்வால் மே 13 மற்றும் 14ஆம் தேதிகளில் ஒரு சவரன் ரூ.1.20 லட்சத்தைத் தொட்டது. பிறகு படிப்படியாக குறைந்து இன்று ரூ.1,18,000க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.
Summary
Gold and silver prices have decreased slightly today (May 16).
