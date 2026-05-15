தங்கம் விலை ஒரேநாளில் 2ஆவது முறையாக குறைவு!

தங்கம் விலை ஒரேநாளில் 2ஆவது முறையாக குறைந்திருப்பது மக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை மாலை கிராமுக்கு ரூ.185 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,765க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேசமயம் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,480 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,18,120க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை காலையில் சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்த நிலையில் மாலையில் ரூ.1,480 குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை காலையில் கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்த நிலையில் மாலையில் விலை மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி கிராம் ரூ.305க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.3,05,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
The fact that gold prices have fallen for the second time in a single day has caused joy among the people.
