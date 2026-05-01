தங்கம் விலை ஒரேநாளில் 2ஆவது முறையாக குறைவு!

தங்கம் விலை ஒரேநாளில் 2ஆவது முறையாக குறைந்திருப்பது மக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதன்படி, சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வெள்ளிக்கிழமை மாலை கிராமிற்கு ரூ.130 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,920க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேலும் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,11,360க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேசமயம் வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி கிராம் ரூ.265க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,65,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று காலை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்த நிலையில் மாலையும் அதன் விலை மேலும் ரூ.1,040 குறைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
The fact that gold prices have fallen for the second time in a single day has caused joy among the people.
