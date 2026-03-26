கோவாவில் குடியேறும் ரவி மோகன்?

ரவி மோகன் கோவாவில் வீடு வாங்கியுள்ளாராம்...

ரவி மோகன்

Updated On :26 மார்ச் 2026, 9:47 am

நடிகர் ரவி மோகன் கோவாவில் குடியேற உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நடிகர் ரவி மோகன் தன் மனைவி ஆர்த்தியைப் பிரிந்து பாடகி கெனிஷாவுடன் வாழ்த்து வருகிறார். மேலும், தயாரிப்பு நிறுவனத்தைத் துவங்கி 4 படங்களைத் தயாரிப்பதுடன் யோகி பாபுவை வைத்து ஆன் ஆர்டினரி மேன் என்கிற திரைப்படத்தையும் இயக்கி வருகிறார்.

இறுதியாக, இவர் நடிப்பில் வெளியான பராசக்தி கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது. நடித்து முடித்த கராத்தே பாபு மற்றும் ப்ரோ கோட் ஆகிய திரைப்படங்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகவுள்ளன.

இந்த நிலையில், ரவி மோகன் பாடகி கெனிஷாவுடன் கோவாவில் குடியேற உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சென்னையின் முக்கிய பகுதிகளில் வீடு வைத்திருக்கும் ரவி மோகன், தற்போது தமிழகத்திலிருந்து விலகி வசிக்க ஆசைப்படுவதால் இந்த முடிவை அவர் எடுத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. வசிப்பிடப்பத்தை மாற்றினாலும் படப்பிடிப்பின் போது சென்னையில் இருப்பார் என்றும் தகவல்.

நடிகர் அஜித் துபையிலும் நடிகர் சூர்யா மும்பையிலும் வீடு வைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

புரோ கோட் பெயரை மாற்றும் ரவி மோகன்!

அரசனில் இணைந்த விக்ராந்த்!

பெண்கள் மட்டும் சரியானவர்களா? எதிர்மறை தாக்குதலுக்கு ரவி மோகன் பதிலடி!

தயாரிப்பாளராகும் பிரதீப் ரங்கநாதன்?

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

