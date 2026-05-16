Dinamani
கீர்த்தனாவுக்கு தொழில்துறை ஒதுக்கீடுதமிழக நிதியமைச்சரானார் செங்கோட்டையன்பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பெட்ரோல் ஏற்றுமதிக்கான கலால் வரி லிட்டருக்கு ரூ. 3 உயர்வு!முதல்வர் விஜய்யுடன் கமல்ஹாசன் சந்திப்பு!ரூ.100 கோடி ஆன்லைனில் கல்வி வழங்கும் நிறுவனத்தை மூடும் அங்குர் வாரிகூ! ஏஐ காரணமா?பள்ளி, கல்லூரிகளில் போதைப் பொருள் புழக்கம்: ஆய்வு நடத்த உத்தரவு
/
செய்திகள்

உறங்கும் சிங்கம் எனப் பதிவிட்ட ஆர்த்தி..! ஆதரவாக கமெண்ட் செய்த குஷ்பு!

நடிகர் ரவி மோகனின் மனைவி ஆர்த்தியின் இன்ஸ்டா பதிவு குறித்து...

News image

ஆர்த்தி ரவி, குஷ்பு சுந்தர். - படங்கள்: இன்ஸ்டா / ஆர்த்தி ரவி, குஷ்பு சுந்தர்.

Updated On :28 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ரவி மோகனின் மனைவி ஆர்த்தி தனது இன்ஸ்டா பதிவில், ”தூங்கும் சிங்கத்தை எழுப்பக் கூடாது” எனக் கூறியுள்ளார். இந்தப் பதிவில் நடிகை குஷ்பு கமெண்ட் செய்துள்ளது வைரலாகியுள்ளது.

நடிகர் ரவி மோகன் தனது மனைவி ஆர்த்தியை 2024 செப்டம்பரில் விவாகரத்து செய்வதாக அறிவித்திருந்தார். இருப்பினும் இவர்களது வழக்கு இன்னும் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கிறது.

இந்த நிலையில், கெனிஷா தனக்கு ஏற்பட்ட சைபர் தாக்குதலால் சென்னையை விட்டும் ரவியை விட்டும் விலகுகிறேன் எனக் கூறியிருந்தார். இதற்கு ரவி மோகனும் பேட்டி அளித்திருந்தார்.

ஆர்த்தி தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில், “தூங்குகிற சிங்கத்தை எழுப்பக்கூடாது. அவள் சிங்கப்பெண்ணாக இருந்தால் கடவுள் உதவுவார். எனது மரியாதையான அமைதி பலவீனமென தவறாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது அல்லது அதனை சாதகமாக பயன்படுத்தக்கூடாது.

எனது குழந்தைகளுக்காகவும் எனது மரியாதையைக் காப்பதற்காகவும் தேவைப்பட்டால் எனது சௌகரியமான இடத்தைவிட்டு வெளியே வந்து, உண்மையுடன் உலகைச் சந்திப்பேன். ஏனெனில், உண்மைதான் எப்போதும் வெல்லும்” எனக் கூறியுள்ளார்.

இந்தப் பதிவில் நடிகை குஷ்பு, “தாயுடன் எப்போதும் மோதாதீர்கள். நீ சிங்கக் குட்டியுடன் இருக்கும் பெண் சிங்கம். உனது கூடுதல் பலம் கிடைக்கட்டும் பேபி” எனக் கமெண்ட் செய்துள்ளார்.

Summary

You never wake a sleeping lion aarti ravi and kushboo comments

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

வாழ்க்கையைக் கெடுத்த 3 எழுத்து இட்லி நடிகை... குற்றம் சுமத்திய ரவி மோகன்!

வாழ்க்கையைக் கெடுத்த 3 எழுத்து இட்லி நடிகை... குற்றம் சுமத்திய ரவி மோகன்!

கெனிஷா பிரேக் அப்? ஆர்த்தியுடன் விவாகரத்து பெறும்வரை நடிக்க மாட்டேன் என ரவி மோகன் பேட்டி!

கெனிஷா பிரேக் அப்? ஆர்த்தியுடன் விவாகரத்து பெறும்வரை நடிக்க மாட்டேன் என ரவி மோகன் பேட்டி!

தனிநபரின் சக்தியைக் காட்டுங்கள்: வசந்த் ரவி

தனிநபரின் சக்தியைக் காட்டுங்கள்: வசந்த் ரவி

அறிமுக இயக்குநருடன் இணையும் ரவி மோகன்!

அறிமுக இயக்குநருடன் இணையும் ரவி மோகன்!

விடியோக்கள்

”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
வீடியோக்கள்

”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
வீடியோக்கள்

மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
வீடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
வீடியோக்கள்

பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |

தினமணி செய்திச் சேவை

20 மணி நேரங்கள் முன்பு