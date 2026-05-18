ஐபிஎல் தொடரில் 1000 ரன்களைக் கடந்த துருவ் ஜுரெல்!

ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வீரர் துருவ் ஜுரெல் 1000 ரன்களைக் கடந்து சாதனை படைத்துள்ளார்.

துருவ் ஜுரெல் - படம் | ஐபிஎல் (எக்ஸ்)

Updated On :17 நிமிடங்கள் முன்பு

ஐபிஎல் தொடரில் தில்லி அருண் ஜெட்லி திடலில் நேற்று (மே 17) நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் தில்லி கேபிடல்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் விளையாடின. இந்தப் போட்டியில் தில்லி கேபிடல்ஸ் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வீரர் துருவ் ஜுரெல் அரைசதம் விளாசி அசத்தினார். அவர் 40 பந்துகளில் 53 ரன்கள் எடுத்தார். நேற்றையப் போட்டியில் 53 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம், ஐபிஎல் தொடரில் 1000 ரன்களைக் கடந்து அவர் சாதனை படைத்துள்ளார்.

இதுவரை 53 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள துருவ் ஜுரெல் 1047 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதில் 8 அரைசதங்கள் அடங்கும். அவரது அதிபட்ச ஸ்கோர் 81 ஆக உள்ளது.

பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறுவதற்கான போட்டி கடுமையாகியுள்ள நிலையில், இதுவரை 12 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் 6 வெற்றிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 6-வது இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Rajasthan Royals player Dhruv Jurel has set a record by crossing the 1,000-run mark in the IPL series.

ரியான் பராக், துருவ் ஜுரெல் அரைசதம்; தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு 194 ரன்கள் இலக்கு!

