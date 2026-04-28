ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பந்துவீச்சு; பஞ்சாப் கிங்ஸின் வெற்றியை தடுக்குமா?

ஐபிஎல் தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் நியூ சண்டீகரில் நடைபெறும் இன்றையப் போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் விளையாடுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டன் ரியான் பராக் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி முதலில் பேட் செய்கிறது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ஷிம்ரன் ஹெட்மேயருக்குப் பதிலாக தாசுன் ஷானகாவும், ரவி பிஷ்னோய்க்குப் பதிலாக யஷ் புஞ்சாவும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் தோல்வியே அடையாத அணியாக பஞ்சாப் கிங்ஸ் ஆதிக்கம் செலுத்துவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
In the IPL match against Punjab Kings, Rajasthan Royals won the toss and elected to bowl.
