வெளியானது 'தி ரைஸ் ஆஃப் ஜிடிஎன்' பாடல்!

Summary
நடிகர் மாதவன் நடித்துள்ள 'ஜிடிஎன்' திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது.
ஏற்கெனவே, படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், 'ஜிடிஎன்' படத்தின் 'தி ரைஸ் ஆஃப் ஜிடிஎன்' முதல் பாடலை படக்குழுவினரால் வெளியிட்டுள்ளனர்.
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