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பள்ளிக்கூடம் செல்ல முதல்வரிடம் பஸ் வசதி கேட்கும் மாணவி | CM Vijay | TVK | School Bus | Sivagangai

தினமும் நாலு கிலோ மீட்டர் நடந்தே பள்ளிக்கூடம் செல்கிறோம்.. விஜய் அங்கிள் எங்களுக்கு பஸ்சு வேண்டும் என மழலைக்குரலில் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் பள்ளி மாணவி ஒருவர்.

Updated On :8 ஜூலை 2026, 4:29 pm IST

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