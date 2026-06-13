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குழந்தைகள் உலகம்

பள்ளிக்கூடம் போகலாமா?

ராத்திரியில டிக்ஷனரியையும் கூடவே வச்சிக்கிட்டுத் தூங்குறீயே, ஏன்?

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கோப்புப் படம்

Updated On :14 ஜூன் 2026, 12:00 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

'ராத்திரியில டிக்ஷனரியையும் கூடவே வச்சிக்கிட்டுத் தூங்குறீயே, ஏன்?''

'அர்த்தம் இல்லாத கனவுகளா வருது... அதான்!''

-த.சீ.பாலு, அத்திப்பட்டு.

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'ஒரு வாரமா ஆளையே காணோமே ... வெளியூர் போயிட்டீங்களா?''

'எங்கேயும் போகலை!''

'அப்புறம்?''

'பேரப் பிள்ளைகளின் புக்ஸூகளுக்கு அட்டை போடச் சொல்லிட்டாங்க... என்ன பண்றது?''

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'ஒருவழியாக பசங்களை ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டேன்.''

'அதுக்கு என்னென்ன வித்தீங்க?''

-அ.சுஹைல் ரஹ்மான், திருச்சி.

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